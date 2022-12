Brandweer viert Sint-Barbara met misviering, optocht, eretekens en bal

Sint-Niklaas Hendrik Heyman­plein week afgesloten voor verkeer dat van Grote Markt komt: plein blijft bereikbaar via Hoveniers­straat

Het Hendrik Heymanplein in Sint-Niklaas is tot woensdag 7 december afgesloten voor autoverkeer dat van de Grote Markt komt. Dat is nodig voor het uitvoeren van voorbereidende werkzaamheden voor de heraanleg van de Grote Markt. Het Hendrik Heymanplein blijft wel bereikbaar via de Hoveniersstraat.

30 november