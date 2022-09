Brandweer opgeroepen voor schouwbrand aan Gentse Baan

Sint-Niklaas WK VOETBAL. Nog niet veel WK-gekte in Sint-Niklaas: “We hebben nog maar weet van één evenement met een groot scherm”

Het aftellen naar het WK voetbal in Qatar is nu écht wel begonnen. We zijn amper twee maanden verwijderd van de eerste aftrap, maar liggen stadsbesturen, clubs en cafés daar al wakker van? “Momenteel hebben we nog maar weet van één evenement met een groot scherm in onze stad”, aldus evenementenschepen Ine Somers. Stilte voor de storm, of lopen we deze winter niet zo warm als anders voor onze Rode Duivels?

21 september