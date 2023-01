Brandweer moet man bevrijden die gekneld zit tussen auto en tuinpoort

Haasdonk Slagerij Gaston viert heropening centrum Haasdonk na jaar werken met vernieuwde winkel: “Gelukkig waren klanten bereid een eindje om te rijden voor de beste charcute­rie van het land”

Een zucht van opluchting in Haasdonk maar wellicht ook bij heel wat chauffeurs uit aangrenzende dorpen: er is opnieuw verkeer mogelijk door het centrum. Meer dan een jaar moesten er lange omleidingen worden gevolgd. Ook bij slagerij Gaston alleen maar blije gezichten. De bekende beenhouwerij werd bekroond voor de beste charcuterie van het land en werd deze maand in een nieuw jasje gestoken.

30 december