Brandweer én politiehond overwinnen Onze-Lieve-Vrouwkerk

Temse Pakistaan­se nationale ploeg traint hockeyclub in Temse

De Pakistaanse nationale ploeg is in België ter voorbereiding van de Olympische Spelen van Parijs. Trainen doen ze de hele week in Temse, op de velden van Rapid Hockeyclub. In ruil geven ze een aantal lessen aan de jonge leden van de club.

1 mei