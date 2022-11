Brandmelding in stadhuis blijkt loos alarm

Sint-Niklaas Minister Vandenbrou­c­ke en Conner Rousseau krijgen rondlei­ding in Vitaz-ziekenhuis: “Iedereen bedanken om alles uit de kast te halen voor de beste zorg”

Federaal minister voor Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) heeft vrijdagmiddag samen met partijvoorzitter Conner Rousseau een rondleiding gekregen in het Vitaz-ziekenhuis in Sint-Niklaas. Daar kondigde hij aan dat de eerder genomen noodmaatregelen voor het personeelstekort in de zorg worden verlengd.

18 november