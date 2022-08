Brandje na vergeten pot op het vuur: schade blijft beperkt

Hockey Victor Foubert met Young Red Lions naar halve finale op EK U21: “Een geweldig gevoel na dat doelpunt”

Geen problemen in de laatste poulewedstrijd voor de Young Red Lions op het EK U21 in Gent. Schotland werd netjes met 6-0 aan de kant gezet. Een dag eerder zorgde Victor Foubert met een doelpunt in de laatste vijf minuten van de match tegen Engeland voor dé cruciale zege voor de jonge Belgen. “Dat was toch een klein kippenvelmoment”, geniet Foubert nog na.

28 juli