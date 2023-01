Brandje aan inbouwhaard van villa in Bellestraat

De brand was ontstaan aan een ingebouwde haard in de muur. Het houten afslagwerk rondom de schouw had vuur gevat. In afwachting van de komst van de brandweer was een van de bewoners zelf al beginnen blussen met een tuinslang. De opgeroepen brandweer was gelukkig zeer snel ter plaatse en nam de bluswerken over. Door het snelle handelen van zowel bewoners als de brandweer kon veel erger voorkomen worden. De living liep beperkte schade op, niemand raakte gewond.