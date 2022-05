Brandje aan dwarsliggers door slijpwerken aan sporen: treinverkeer uur lang onderbroken

De eerste melding was rond 4.30 uur ter hoogte van de Grote Heimelinkstraat. Daar stond een treinbil in brand. Om 7.20 uur werd er rook opgemerkt tussen de sporen ter hoogte van de Kleine Laan. Rond 8 uur was er nog een melding voor rookontwikkeling op dezelfde plaats. Zowel brandweer als politie gingen telkens ter plaatse.

Volgens politiewoordvoerster Kim Maes is er geen sprake van kwaad opzet. “Er waren blijkbaar voorafgaand werken uitgevoerd. Het ging om slijpwerken aan de sporen. Normaal is er altijd een tweede arbeider die controleert dat er geen vuur ontstaat door de vonken maar die bleek er deze keer niet te zijn.”

Door het incident lag het treinverkeer wel een uurtje stil tussen half acht en half negen. “Het is niet uitzonderlijk dat dwarsliggers beginnen te smeulen”, zegt Thomas Baken, woordvoerder van Infrabel. “Het hout is heel droog doordat het al even niet meer geregend heeft. Vermoedelijk is er ook olie op terechtgekomen van een trein waardoor de kleinste vonk voldoende was om brand te doen ontstaan.”