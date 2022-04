Brand vernielt keuken van Huize De Meerleer

Het vuur werd omstreeks 9.20 uur opgemerkt en ging met heel wat rookontwikkeling gepaard. De opgeroepen brandweer was zeer snel ter plaatse en trof een brandhaard aan in de keuken van het chirolokaal op de tweede verdieping. Omdat er niemand in het getroffen gebouw aanwezig was, moest de brandweer twee deuren forceren. Eens binnen was de situatie snel onder controle. De getroffen keuken liep wel zware brand- en waterschade op, de rest van de verdieping voornamelijk rookschade. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Door de interventie was de Hofstraat tijdelijk deels afgesloten voor het verkeer.