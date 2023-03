Brand in burelen van tuinaannemer, hulpdiensten hebben handen vol met blussen van isolatie

Het was de eigenaar van het bedrijf die de brand zelf ontdekte. De man was achteraan aan het werk toen de elektriciteit plots uitviel. Toen hij in het bureaugedeelte poolshoogte ging nemen, stootte hij daar op heel wat rookontwikkeling. De opgeroepen brandweer was snel ter plaatse en kreeg de vlammen binnen in de burelen al vlug onder controle. Het vuur ontstond naar alle waarschijnlijkheid rond de schouw van een houtkachel. Het gebouw - dat slechts enkele jaren oud is - werd op een duurzame wijze gebouwd om de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden en was daarom geïsoleerd met stro. Na een grondige controle bleek helaas dat de vlammen hun weg hadden gevonden naar het stro tussen de muren waardoor de brandweer voor een lange en lastige klus stond om het smeulende stro te kunnen blussen. Er werd een extra ladderwagen opgeroepen om het houten afslagwerk aan de buitengevel te verwijderen. De schade is dan ook aanzienlijk. Gelukkig raakte er wel niemand gewond.