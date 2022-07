Molenhoekwijk Sinaai telt af naar kermis

Sinaai Stad grijpt in na drukker verkeer op Hulstbaan door werken: “50 kilometer per uur tot aan Luitentuit­straat”

De ingrijpende werken in de omgeving van de Zwaanaardestraat leiden tot drukker en sneller verkeer op de Hulstbaan in Sinaai. De stad grijpt daarom in door het snelheidsregime van 50 kilometer per uur te verlengen tot aan het kruispunt met de Luitentuitstraat. Tijdens het bouwverlof blijven de slagbomen aan de werken bovendien drie weken open.

11 juli