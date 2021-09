Boze buurman overstemt klassiek concert met stevige metal: politie moet ingrijpen

De buurman, die tot voor kort een bar uitbaatte op het Regentieplein, was duidelijk niet in de wolken met de klassieke concerten die Terrazza in het kader van de Vredefeesten serveerde in de tuin van de Salons. Iets voor 16 uur, toen een strijkkwartet bezig was met de laatste nummers van het concert, weerklonk er plots héél luide muziek vanuit de living van de buur. Die had zijn geluidsinstallatie op volle kracht naar de tuin van de Salons gericht, waardoor het klassieke concert werd weggevaagd met techno en metal, zelfs ook even met klassieke muziek. Het strijkkwartet kon niet anders dan ermee ophouden. “Dit was er echt over. De man had al gebeld naar de Salons eerder die middag, met de vraag om te stoppen. Het was uiteraard voor iedereen een complete verrassing dat hij op deze manier het concert verstoorde. Ongezien is dit”, klonk het bij de organisatoren.