Bouwvakker Yves (49) toont voor het eerst collectie varkens: “Ooit kreeg ik een echt varken. Dat heb ik zelf geslacht”

Aanleg van panorama­heu­vel in overstro­mings­ge­bied in eindfase: “Bovenop komt 25 meter hoge toren met horecazaak en ecolodges”

Het nieuwe gecontroleerd overstromingsgebied Hedwige- en Prosperpolder is klaar. Blikvanger is een gigantische panoramaheuvel die een soort eiland in de Schelde wordt. Volgend jaar start de bouw van de radartoren die ook dienst doet als uitkijkpunt en informatiecentrum. Er is ook plaats voor een horecazaak en acht ecolodges. Dit weekend kan men al eens een kijkje gaan nemen in het gebied.