Botsing op kruispunt Schrijberg bij afslaand manoeuvre

Slagboom Sinaaibrug verdwijnt na meer dan een jaar, ook slagboom Koebrug gaat tijdelijk open: “Bereik­baar­heid voor plaatse­lijk verkeer verhogen”

De slagboom aan de Sinaaibrug wordt vanaf dinsdag 2 mei definitief weggenomen. Ook de slagboom aan de Koebrug zal tijdelijk open komen te staan. Dat is het gevolg van een nieuwe fase in de rioleringswerkzaamheden in Zwaanaarde in Sinaai.