Bokkenloop klaar voor 12de editie: “Nieuwe startlocatie en parcours”

Fietsbrug Vijfstra­ten ligt klaar om geplaatst te worden: alle onderdelen toegekomen op werf

De fietsbrug die over Vijfstraten in Sint-Niklaas moet komen ligt helemaal klaar in de werfzone in de Noordlaan. Alle vier de brugdelen werden overgebracht en worden aan elkaar gelast. De plaatsing van de brug zelf is voorzien in september.