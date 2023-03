Bohemian Productions brengt musical van poplegende Sting

The Last Ship is gebaseerd op waargebeurde feiten die zich afspelen in Wallsend (Noord-Engeland) en vertelt het verhaal van een groep scheepsbouwers die te horen krijgen dat hun werf moet sluiten, met massale afdankingen tot gevolg. Maar het laatste schip waaraan ze werken, willen ze koste wat het kost nog redden.

The Last Ship vertelt ook het verhaal van Sting zelf, die opgroeide nabij Newcastle, Engeland en zelf was voorbestemd om in de voetsporen van zijn pa te lopen en scheepsbouwer te worden. Er zitten dus heel wat autobiografische elementen in dit aangrijpende verhaal over liefde, dromen en toewijding, dat ook doet denken aan wat er hier bij ons in Temse gebeurde met de Boelwerf in de jaren negentig.