Boegbeeld Sint-Niklase loopsport Rik Dhollander (71) geeft fakkel door: “Lopen mee op de kaart gezet in het Waasland”

Van de wegels in Nieuwkerken-Waas tot de jungle in Cambodja: voor Rik Dhollander is al jarenlang geen pad te moeilijk om er al lopend overheen te gaan. Zelfs met zijn 71 lentes trekt hij nog steeds tot vier keer per week de loopschoenen aan voor een training over berg en dal. De snelle benen van in zijn jonge jaren zijn er misschien niet meer, maar zijn gedrevenheid om al sportend door het leven te gaan heeft nog geen millimeter ingeboet.

Volledig scherm Rik Dhollander (midden) geeft de fakkel van Walo door aan Jean-Pierre Verbraeken, die links naast hem staat. © bfs

Rik Dhollander stond in 1981 mee aan de wieg van de Nieuwkerkse loopclub Walo, waarvan hij 36 jaar lang voorzitter was. Tijdens het afgelopen weekend gaf hij de fakkel door aan een jonger bestuur. “De club telt vandaag zo’n 180 leden en kent een rijke geschiedenis”, blikt Rik terug. “We hadden niet alleen heel wat goeie lopers in de rangen maar bouwden de club ook uit tot een warme en familiale sportersgroep. We kunnen zonder meer zeggen dat we de loopsport op de kaart hebben gezet in Nieuwkerken-Waas. Ook aan de populariteit van de sport in het Waasland hebben we een grote bijdrage geleverd.”

Rik Dhollander nam niet alleen afscheid als voorzitter van Walo, maar verlaat ook de Sint-Niklase sportraad en de dorpsraad van Nieuwkerken-Waas. Sinds kort woont hij in Sint-Pauwels.

Tijdens zijn feestelijk afscheid in Huize De Meerleer in Sint-Niklaas werd Rik uitgebreid gehuldigd en in de bloemetjes gezet. Jean-Pierre Verbraeken nam er de fakkel als voorzitter officieel over.

Volledig scherm © bfs