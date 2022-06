Bliksems slaat in op huis: schade blijft beperkt

Op heel wat plaatsen in de regio heeft het maandagmiddag stevig geonweerd. Tussen 13 en 14 uur trok de onweerszone vanaf het zuidwesten over het Waasland. Het onweer werd vooraf gegaan door een onheilspellende lucht waarna het water met bakken uit de lucht viel.

De bliksem sloeg op een aantal plaatsen in. Dat was onder meer het geval bij een huis op de Hulstbaan in Sinaai. De elektriciteit viel er uit en er hing ook een brandgeur in de woning. De brandweer kwam ter plaatse om te kijken of er aan het dak brand was ontstaan, maar dat bleek niet het geval te zijn. Niemand raakte gewond en de schade bleef beperkt.