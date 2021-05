Bliksem treft nok van dak in Sinaai: isolatie vat vuur, gevelstenen breken los

“Ik was beneden in de achterbouw van onze woning en had mezelf net iets te drinken genomen toen er plots een enorme lichtflits was en luide knal volgde die alles deed daveren,” getuigt bewoner Danny. “Ik dacht eerst dat de bliksem vlakbij was ingeslagen, maar voor de zekerheid ging ik de zekeringskast nakijken. Daar zag ik dat de zekeringen van de bovenverdieping allemaal uitgeslagen waren. Ik ging poolshoogte nemen op de zolder en daar merkte ik een brandgeur op. Van buiten af zag ik dat er een aantal gevelstenen op de punt van de zijgevel weggeslagen waren en dat er rook uit het dak kwam. We hebben daarop onmiddellijk de brandweer verwittigd.”