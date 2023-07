Bliksem slaat in op totempaal in stadspark

Tomas (31) is enige Belg bij Cirque du Soleil: “Voor het eerst in vijf jaar kan ik eindelijk voor eigen volk optreden”

Het internationaal vermaarde Cirque du Soleil komt met de voorstelling Kurios naar ons land. Sint-Niklazenaar Tomas Thys (31) is de enige Belg bij het gezelschap. Hij was verschillende keren Belgisch kampioen artistieke gymnastiek voor hij de overstap maakte naar het circus. “Het is een nomadenbestaan en een marathon voor het lichaam, maar ik geniet er nog elke dag met volle teugen van.”