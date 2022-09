Bliksem slaat in op bomen maar onweer veroorzaakt nergens noemenswaardige schade

Dat gebeurde in de Pater Christophestraat op de grens van Sinaai en Waasmunster en aan de Hazendijk in Meerdonk. In beide gevallen werd een boom getroffen door de bliksem waarna die vuur vatte. Windschade of wateroverlast was er niet of nauwelijks. De bliksem zorgde wel voor een indrukwekkend schouwspel.