Bijna zesduizend chauffeurs geflitst, 62% te snel in zone 30 Kallohoekstraat

34 bestuurders komen in aanmerking voor het intrekken van hun rijbewijs. Straten boven het ‘overtredingsgemiddelde’ in de zone 30 zijn de Kallohoekstraat, Verzusteringslaan en Kleemstraat. In de zone 50 zijn dat de Gentstraat, Tuinlaan en Hulstbaan.

In de zone 70 scheurde een ‘laagvlieger’ voorbij aan 181 km/u op de Heidebaan. In de zone 50 was 117 km/u de hoogst gemeten snelheid in de Koningin Astridlaan en in de zone 30 was er iemand in geslaagd 80 km/u te rijden in de Kleemstraat.