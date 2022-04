Bib zoekt nieuwe kinderstadsdichter: Wie volgt Mauro op?

Wie wordt de opvolger van huidig stadsdichter Mauro Pauwels, en zal de stad twee jaar lang poëtisch vertegenwoordigen op tal van evenementen? De stedelijke bibliotheek is voor de 12de keer haar zoektocht naar een jonge woordkunstenaar gestart. “Iedereen die tussen de 12 en 15 jaar oud is en in Sint-Niklaas woont kan zich kandidaat stellen”, klinkt het. “Een kinderstadsdichter geeft op een poëtische manier zijn of haar mening over dingen die Sint-Niklaas en hem- of haarzelf beroeren. Hij of zij krijgt leuke kansen om met poëzie aan de slag te gaan in en over onze stad.”