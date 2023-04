Bezoekers donderdagse markt vallen in de prijzen: “Heel de maand april ballonvluchten en marktbonnen te winnen”

NET OPEN. No­va-uitbaters Guy en Tineke openen nieuw café ‘Veronica’ op Grote Markt: “In Sint-Niklaas is er al een tijd nood aan een café voor dertigplus­sers”

‘Veronica’: dat is de naam van een nieuw café dat uitbaters Guy De Jonghe en Tineke Maerevoet van restaurant Nova eind deze maand openen op de Grote Markt in Sint-Niklaas. Het moet een modern bruin café worden met een 80’s vibe én drankjes en hapjes met een Nova-toets. “De eerste maanden zien we Veronica als een testcase: tot het eind van het jaar blijft het een pop-upconcept. En dan kijken we of we volgend jaar verder kunnen.”