Bewonder Sint-Niklase art-decostijl tijdens avondwandeling langs de veertig mooiste verlichte panden en glasramen

Temse Heraanleg kruispunt Hoogkamer­straat van start, hinder blijft voorlopig beperkt

In opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer is een aannemer maandag gestart met de herinrichting van het kruispunt van de Gewestweg (N16) met de Hoogkamerstraat in Temse. Er is in de rijrichting van Sint-Niklaas slechts één rijstrook beschikbaar, maar voorlopig blijven lange files uit.

14 maart