Vrouw rijdt zonder rijbewijs op speedpede­lec: 15 dagen rijverbod en boete

Een vrouw die zonder rijbewijs en helm onderweg was met een speedpedelec is in de politierechtbank van Sint-Niklaas veroordeeld tot een rijverbod. De bestuurster was naar eigen zeggen niet op de hoogte van het feit dat ze een rijbewijs nodig had voor een speedpedelec.