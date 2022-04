Bestuurster wijkt uit voor jagende kat en knalt tegen boom

Sint-Niklaas Toekomst van me­ga-evenement Sint in de Piste onzeker op nieuwe Grote Markt: “Grote circustent plaatsen is problema­tisch”

Is er op de nieuwe Grote Markt nog plaats voor het jaarlijkse mega-evenement Sint in de Piste, of moet de circustent verhuizen naar een andere locatie of misschien zelfs naar een andere stad? “Momenteel is het niet vanzelfsprekend dat onze circustent nog op het nieuwe plein zal kunnen staan”, zegt organisator Marc Boon. Het stadsbestuur maakt zich sterk dat het evenement ook op het nieuwe plein nog mogelijk is.

27 maart