Bestuurster gewond na klap tegen paal met bestelwagen vol medicijnen

Sint-Niklaas Kleur in plaats van beton: nieuwe street art ‘Iedereen Mee’ zet diversi­teit en samenhorig­heid in de verf

De Vitaz-ziekenhuisgevel in de Lodewijk De Meesterstraat in Sint-Niklaas kan pronken met de gloednieuwe muurkunst ‘Iedereen Mee’. “Samenhorigheid en gelijkheid worden zichtbaar in het straatbeeld”, klinkt het. De mural heeft meteen ook een plaats op de vernieuwde street art-kaart van de stad.

4 juli