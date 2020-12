Bestuurster dient klacht in tegen stad na schadegeval door greppel: “Geen enkele signalisatie te zien”

BelseleVeerle Van Damme heeft een klacht ingediend tegen de stad Sint-Niklaas wegens nalatigheid. De vrouw kwam vorige week met haar wagen in de Genstraat in een diepe greppel terecht. Haar voertuig liep hierbij flink wat schade op.

De Gentstraat werd een tijdje geleden heraangelegd en kreeg een breed gescheiden fietspad. De onverharde zandstrook tussen de rijbaan en het fietspad wordt momenteel beplant maar er is nog een grote strook waar het zand is weggespoeld. Het is daar dat Veerle Van Damme uit Hamme met haar wagen vorige week maandag vast kwam te zitten. “Ik was mijn zoon gaan wegbrengen naar een takelbedrijf in de buurt. Zijn wagen was namelijk weggesleept op het Stationsplein in Sint-Niklaas, onterecht, maar dat is een ander verhaal.”

Veerle is niet vertrouwd met de omgeving en wou zich even aan de kant zetten om de route huiswaarts uit te stippelen. “Ik voelde de wielen echter helemaal wegzakken”, vervolgt ze. “Ik was trouwens niet het enige slachtoffer want een eindje verder in de straat had een bestelwagen exact hetzelfde voor.”

Veerle moest haar wagen laten takelen maar het voertuig liep zware schade op. “De kosten lopen op tot meer dan duizend euro”, zucht de vrouw. “Ik ben echter vooral boos omdat er geen enkele signalisatie stond. Het is nochtans een levensgevaarlijke situatie. Ik reed stapvoets maar wat als men aan hogere snelheid met een wiel naast de rijbaan beland? Vooral bij duisternis zie je niet dat de greppel helemaal is uitgespoeld. Maar ook overdag is het erg gevaarlijk want bij regen is de greppel gevuld met water en zien chauffeurs ook niet hoe diep het is.”

