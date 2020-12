Bestuurder vlucht weg met nummerplaten nadat hij met auto bovenop middenberm belandt

Temse Bestuurder gewond na diepe duik in gracht naast klaverblad E17

15:33 Op de afrit Temse van de E17 gebeurde zondag een spectaculair verkeersongeval. De bestuurder van een Ford Ka, een 32-jarige man uit Hamme, verloor in een bocht de controle over zijn wagen. De auto schoof de berm in en belandde ruim tien meter dieper tussen de bomen en struiken in een diepe gracht.