Bestuurder met ‘duidelijke mentale beperking’ rijdt met auto door omheining: “Hij slaagde kort voor ongeval nog voor rijexamen”

Beveren wil hogere toelage uit gemeente­fonds: “Meer dan 50.000 inwoners en enorme oppervlak­te”

De gemeenteraad van Beveren heeft beslist om een brief te sturen aan alle partijvoorzitters in het Vlaams parlement om de herziening van het Gemeentefonds op te neen in het regeringsakkoord van de volgende legislatuur. Beveren vraagt een groter deel van de koek.