Bestuurder met 3,3 promille in bloed houdt vol maar één glas wijn te hebben gedronken: “Door maagoperatie neem ik heel snel alcohol op”

De politie liet Y. in maart van vorig jaar blazen nadat hij bij het invoegen met zijn auto een verkeersongeval had veroorzaakt. Uit de test bleek dat hij 3,3 promille in het bloed had, wat gelijk staat aan minstens 15 glazen alcohol. Volgens de agenten was Y. ook dronken. In de politierechtbank van Sint-Niklaas ontkende Y. resoluut aan de fles te hebben gehangen. “Ik had tijdens de lunch één glas wijn gedronken, dat was alles”, verdedigde hij zich samen met zijn advocaat. “In het verleden liet ik een gastric bypass-maagverkleining uitvoeren. Daardoor heb ik een kleinere buffer voor voedsel, en wordt alcohol veel sneller opgenomen in mijn bloed.”