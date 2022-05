Bestuurder geflitst met 82 kilometer per uur in zone 30

31 bestuurders komen in aanmerking voor het intrekken van hun rijbewijs. De meest bedroevende flitsresultaten werden behaald in de Verzusteringslaan, waar 39% van de gecontroleerde bestuurders te snel reed. De straten met respectievelijk de tweede- en derde meeste overtredingen, zijn de Kemzekestraat (31,6%) en de Gentstraat (31,4%). Andere straten boven het ‘overtredingsgemiddelde’ waren de Kallohoekstraat, Weynstraat, Vrasenestraat en Tuinlaan.

Het snelheidsrecord in de zone 70 werd gehaald op de Singel. Daar scheurde een ‘laagvlieger’ voorbij met 139 km/u. In de zone 50 was 104 km/u de hoogst gemeten snelheid in de Gentstraat. In de zone 30 in de Gavermolenstraat werd tot slot een bestuurder geflitst met 82km/u.