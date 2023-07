Beschonken fietser geeft geen voorrang op rotonde aan zwembad: rijverbod en boete

Vijf leden van drugsbende gevat bij inval in loods: “Vuurwapen, munitie en cash geld in beslag genomen”

De federale gerechtelijke politie (FGP) van Antwerpen is vorige week binnengevallen in een loods langs de Kieldrechtsebaan in Verrebroek. In totaal konden er vijf leden van een drugsbende ingerekend worden. Voorafgaand was een lading van 2,4 ton cocaïne onderschept in de haven.