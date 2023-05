Benefiet voor kleine Liam (1) met hersenstamkanker: “We veilen gesigneerde voetbaltruitjes om dure chemobehandeling te betalen”

Liam Van Damme werd geboren op 31 maart van vorig jaar, maar zijn ouders kregen al snel te horen dat hij aan hersenkanker lijdt. Dokters troffen in zijn hoofd een Atypisch Teratoïde Rhabdoïde Tumor (ATRT) aan, een diagnose die jaarlijks maar 20 kinderen in België krijgen. “De tumor werd operatief verwijderd, maar er bleef nog een stukje kwaadaardige schil op zijn hersenstam zitten”, vertellen de vrienden van Liam, die samen het fonds ‘Go(a)Liam’ hebben opgericht. De steunorganisatie bestaat uit spelers en sympathisanten van de twee voetbalploegen waarbij de vader van Liam speelt. “Om te voorkomen dat de tumor opnieuw begint te groeien, moet Liam chemotherapie ondergaan. Die behandeling zal nog maanden duren, waardoor Liam meestal in het ziekenhuis moet blijven.”