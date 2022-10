Belgian Red Court wordt dinsdag officieel geopend: Rode Duivel Jan Vertongen trapt eerste balletje

Sint-Niklaas/Sint-Gillis-Waas Dronken bestuurder die fietsster (17) in coma reed, blijft de overtredin­gen opstapelen, maar rechter heeft er nu schoon genoeg van

De dronken bestuurder die in 2017 vluchtmisdrijf pleegde nadat hij de toen 17-jarige Femke Schutyser van de weg had gemaaid in Sint-Niklaas is opnieuw veroordeeld. Hij zit in de cel omdat hij zich verschillende keren niet aan zijn rijverbod had gehouden en de politie zelfs probeerde te misleiden met zijn Pools rijbewijs. Voor de rechter was de maat nu vol, na een eerder mild vonnis.

17:50