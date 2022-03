Bekende bakker Toon De Klerck (37) ruilt Antwerpen voor geboortestad Sint-Niklaas: “Liefde voor stiel is nog even groot maar ik wil mijn kinderen zien opgroeien”

Sint-Niklaas/AntwerpenBakkerij Toon De Klerck, huisleverancier van heel wat sterrenchefs, sluit eind juni zijn zaak op het ’t Eilandje in Antwerpen. Niet om op zijn lauweren te gaan rusten maar wel om een nieuw bakkerij op te starten in zijn geboortestad Sint-Niklaas. “Ik werk 15 uur per dag en dat zal wellicht niet veranderen maar ik wil dan wel mijn gezin rond mij”, legt hij zijn beslissing uit.

De naam Toon De Klerck is een begrip in Antwerpen en ver daarbuiten. Hij werkte onder meer in restaurant Dôme en was chef-patissier in het Hof van Cleve van Peter Goossens. Tien jaar geleden maakte hij de overstap van de restaurantwereld naar een eigen bakkerij en tearoom op ‘t Eilandje in Antwerpen. “In het begin was het hard werken en heb ik zwarte sneeuw gezien maar ik ben trots op waar we nu staan. Het klinkt voor velen dan misschien vreemd dat ik nu de deuren sluit maar ik was het vele pendelen tussen Sint-Niklaas en Antwerpen beu. Mijn dochter Jeanneke is nu één jaar en eerstdaags wordt onze tweede kindje geboren. Ik wil hen zien opgroeien.”

Stiel geleerd bij bakker Jos

Verhuizen naar Antwerpen was voor Toon nooit een optie. “Ik ben een Sint-Niklazenaar in hart en nieren en zou nooit ergens anders willen of kunnen wonen. De enige oplossing was dus de bakkerij verhuizen. We waren al een tijdje aan het rondkijken voor een geschikt pand en dat hebben we gevonden aan Vijfstraten met bakkerij Jos. Ik heb hier een bijzondere band mee want van mijn 18 tot 23 jaar heb ik voor Jos gewerkt. Hij heeft me de stiel geleerd. Het was soms afzien want hij was bijzonder streng maar aan hem heb ik wel mijn werkethiek te danken.” Bakker Jos Blommaert kwam bij een verkeersongeval in 2016 om het leven tijdens een vakantie in Portugal. “En nu zet ik zijn levenswerk hier verder. De cirkel is rond.”

Volledig scherm Peter Goossens van Hof van Cleve keurt het brood van zijn vroegere chef patissier Toon De Klerck. © RV

Hoog niveau aanhouden

Sinds woensdag hebben Toon en zijn echtgenote Caroline Smet (36) de sleutel in handen. “We gaan nu het pand de komende maanden grondig verbouwen. Niet alleen de bakkerij maar ook het bovenliggende appartement waar we met ons gezin gaan wonen. Begin augustus gaan we de deuren openen.” Het hoge niveau wil Toon ook in Sint-Niklaas blijven aanbieden. “Maar ik wil wel minder tijd besteden aan de vele ‘speciallekes’ die ik voor restaurants moet maken. Chefs komen hier soms met een bord aanzetten waar dan een op maat gemaakt en gemillimeterd broodje op moet passen. In de nieuwe zaak wil ik me vooral bezighouden met de pure ambacht. Geen zotte creaties maar liever een waanzinnig lekkere éclair of een fruittaart waar je de vingers bij aflikt.”

Overname

Zijn komst naar Sint-Niklaas was tot nog toe een goed bewaard geheim. “Het gonsde wel al van de geruchten”, lacht Toon. “In Antwerpen sluiten we op 30 juni de deuren. De zaak wordt overgenomen door Atelier Co-Pains dat al verschillende vestigingen heeft en een zelfde niveau wil aanhouden. Daar ben ik wel blij om. De klanten in Antwerpen komen niet in de kou te staan. Maar ik zou liegen door te zeggen dat het me niets doet. Vorige maand nog plaatste Viki Geunes van restaurant ‘t Zilte ons nog bij zijn favoriete eetadresjes. De zaak behouden in combinatie met een tweede bakkerij in Sint-Niklaas was echter geen optie. Je kan niet top zijn op twee plaatsen tegelijk. Dus na de sluiting verhuizen begin juli alle machines onherroepelijk naar Sint-Niklaas. Mijn atelier zal hier driemaal zo groot zijn en daar kijk ik wel naar uit. Het kriebelt al om hier terug de ovens te laten branden.”

Lees ook:

Volledig scherm Toon De Klerck bracht enkele jaren terug 'Het Broodboek' uit. © JVS