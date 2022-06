Beiaardier speelt concert samen met 31 fietsbellen: “Een wereldprimeur tijdens donderdagse markt”

Een dag voor de Wereldfietsdag levert de stadsbeiaardier een primeur af in de Wase hoofdstad. Hij breidde zijn jongste compositie ‘Ruota’, wat in het Italiaans ‘wiel’ betekent, uit met een bijzonder instrument: de fietsbel. “De beiaardier zal zich laten begeleiden door 31 fietsbellende mannen en vrouwen op de begane grond voor het stadhuis”, klinkt het bij de organiserende Fietsersbond van Sint-Niklaas. “Eén voor elke dag van de maand. Telkens wanneer de fietsbellen aan de beurt zijn, speelt de beiaard een toontje lager. Een wereldprimeur. De beste luisterplek is dan ook vlak voor onze ‘United Fietsbellenband’ ter hoogte van het beeld van Sinterklaas.”