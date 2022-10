Begijn Le Bleu houdt try-out van nieuwe vogellezing ‘Kijk!’: “Natuur is nog slimmer en mooier dan u al dacht”

Het grote publiek leerde Begijn Le Bleu kennen als cabaretier, maar die carrière staat voor onbepaalde tijd ‘on hold’. De Wase humorist spitst zich nu volledig toe op zijn andere passie: vogels. “Begijn stelt zijn tweede lezing ‘Kijk!’ over de kick van het vogelspotten voor”, weet men bij ’t Ey. “Hij heeft het over de machtige levenswijze van vogelsoorten zoals de gierzwaluw en de raaf. Hij neemt de toehoorders mee in de lucht tijdens de vogeltrek waar een stroom van miljoenen vogels passeert richting het Zuiden, om vervolgens terug te landen in eigen land waar blauwe reigers als zen-monniken geduldig wachten om hun slag te slaan. Dit alles om te tonen dat onze natuur nog slimmer en mooier is dan u al dacht.”