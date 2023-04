Been van 62-jarige fietser verbrijzeld bij dodehoekongeval op kruispunt Vijfstraten

Muziekcon­cours Lawijt­strijd barst helemaal los: “We hebben deze wedstrijd écht gemist”

Het Wase muziekconcours Lawijtstrijd is volop losgebarsten. Verspreid over de eerste twee van drie voorrondes kwamen meer dan 550 bezoekers het lokaal talent bekijken en beluisteren. “Lawijtstrijd is na een afwezigheid van negen jaar opnieuw springlevend”, klinkt het.