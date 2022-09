Beelden tonen hoe verstrooide bestuurder (73) door vitrine van bakkerij Ann knalt: “Hier hadden doden kunnen vallen, gelukkig was de winkel al dicht”

Sint-NiklaasEen bestuurder (73) is zondagavond met zijn wagen door de vitrine van een bakkerij in de Driegaaienstraat in Sint-Niklaas geknald. De winkel was op dat moment gesloten en gelukkig maar, want de ravage is enorm. Niet alleen sneuvelde de etalage, maar binnen werd ook de koeltoog meer dan een meter verplaatst door de klap. De zaak moet noodgedwongen tijdelijk de deuren sluiten.