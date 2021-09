Ballonvaarders brengen eerbetoon aan overleden Wim Verstraeten: “Hij kon uren vertellen over zijn avonturen”

‘Een ballonvaarder sterft nooit, hij vliegt enkel hoger’. Onder die noemer brachten de ballonvaarders een laatste groet aan Verstraeten. “Wim kon uren passioneel vertellen over al zijn avonturen. Hij was een avonturier waar velen onder ons naar opkeken maar bovenal mooie herinneringen aan hebben, maar ook een ondernemer en charismatisch figuur in hart en nieren die het ballonvaren op de kaart heeft gezet. Daarom laten we vanavond (donderdag, red.) onze brander nog een laatste maal licht geven.” Samen vormden de ballonvaarders één groot hart met hun manden en branders. “Daarom zorgen we één minuut lang voor de warmste vlam voor Wim.”

Uit alle windstreken

De locatie was niet toevallig gekozen recht tegenover Brasserie Roosenberg in de Patotterijstraat. Verstraeten had er jarenlang zijn opstijgterrein met zijn bedrijf ‘Balloon Promotions’. In totaal brachten enkele tientallen ballonvaarders en hun gezelschap een eerbetoon. “Er zijn mensen uit alle windstreken aanwezig van Limburg tot zelfs Portugal. Het zegt iets over wat Wim heeft betekend. Hij heeft heel veel mensen op weg gezet in de wereld van het ballonvaren en of het nu goed of slecht was Wim zorgde altijd voor een welgemeende schouderklop. Of hij nu prins Laurent, kardinaal Danneels of ‘Jef van om de hoek’ in zijn mand had: hij bleef altijd zichzelf.”