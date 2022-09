Ballonpiloot Kenian (23) wint eerste editie van Vredefeesten Balloon Trophy

Sint-Niklaas VREDEFEES­TEN. Stadsfesti­val Villa Pace zorgt voor livemuziek van stadspark tot Castrohof

Vrijdagavond is ook Villa Pace, het muzikale luik van de Vredefeesten, van start gegaan. Met podia op de Grote Markt, het Hendrik Heymanplein, het stadspark en het Castrohof was er in alle hoeken van het centrum livemuziek en ambiance.

3 september