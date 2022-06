Bakkerij Royale sluit de deuren: gebouw wordt gesloopt voor appartementen

Sint-Niklaas Vernieuwde doorsteek naar Vosse­kotstraat wordt geen autoweg: “Fietsers en auto’s mengen is geen goed idee”

Het stadsbestuur gaat niet in op de vraag van de buurtbewoners van de Pastoor Copstraat in Sint-Niklaas voor een tweede uitrit van hun wijk via de nieuwe brandweg naar de Vossekotstraat.

21 juni