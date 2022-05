‘Babbelbank Otti’ moet mensen bij elkaar brengen: crowdfundingactie om project te steunen

“Ik wil mensen op een ongedwongen manier dichter bij elkaar brengen”, legt Elke haar idee uit. “Otti betekent ‘angst’ in het IJslands. Mensen worstelen vaak met zo’n gevoelens. Helaas vinden ze in de dorpen vaak de weg niet naar de hulpverlening en is in stad de drempel te hoog. Door de babbelbank te plaatsen in een dorp, maken we de stap kleiner. Hulpverleners van Otti zullen op geregelde tijdstippen op de bank plaatsnemen om mee in gesprek te gaan.”