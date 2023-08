Auto vliegt uit de bocht en ramt caravan, rijbewijs ingetrokken voor roekeloos rijgedrag

Het gaat om een caravan die het Welzijnshuis enkele jaren geleden heeft aangekocht voor ‘Camping Gastvrij’. Daarbij werd de caravan telkens voor twee dagen in een andere woonwijk gezet en werden de inwoners uitgenodigd voor een drankje en een babbel. Van de caravan blijft na de aanrijding niet veel meer over. De jonge chauffeur kwam er met de schrik vanaf. Op last van het parket werd zijn rijbewijs, dat hij nog geen twee jaar in het bezit had, voor 15 dagen ingetrokken wegens roekeloos rijgedrag.