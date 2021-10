Auto gaat over de kop na aanrijding op E17: twee gewonden

Het ongeval gebeurde in de richting van Gent ter hoogte van de op- en afrit Sint-Niklaas-West. Na een lichte aanrijding met een andere bestelwagen verloor de chauffeur van de Citroën Berlingo de controle over het stuur. De bestelwagen smakte hard tegen de betonnen middenberm en sloeg daarna overkop. Het voertuig schoof nog zo’n 50 meter verder op zijn dak om op de middelste rijstrook tot stilstand te komen. Getuigen stopten en hielpen de twee inzittenden uit het wrak. Eén van hen liep vrij zware verwondingen op, de andere man was er minder erg aan toe. Beiden werden naar het ziekenhuis overgebracht. De bestuurder van de andere bestelwagen bleef ongedeerd, zijn voertuig liep ook nauwelijks schade op. Het ongeval zorgde voor heel wat file want ruim een uur lang was slechts één van de drie rijstroken vrij. De brandweer moest ook nog heel wat glas en brokstukken van de rijbaan verwijderen nadat het voertuig getakeld was.