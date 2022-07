Auto belandt op dak in Vrasenestraat: bestuurder ongedeerd

Sint-Niklaas Buit na inbraak in juwelier beperkt: “De daders hebben veel moeite gedaan voor bijna niks”

De buit na de inbraak van maandagnacht in juwelierszaak Jan Maes in het Waasland Shopping Center in Sint-Niklaas is volgens de uitbaters beperkt gebleven. “Alle echt waardevolle stukken worden elke avond veilig in de kluis gestoken”, klinkt het.

