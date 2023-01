Aster Baeck wordt lijsttrekker voor Groen, Sofie Heyrman schroeft politieke ambities terug: “Ik ben 16 jaar schepen geweest, dat is voldoende”

Sint-Niklaas/Lokeren “17 graden op oudejaar? Dan rukken we uit met ijskar”: Foubert IJs pakt uit met opmerkelij­ke stunt

Op de laatste dag van het jaar geeft de thermometer lokaal tot 17 graden aan. Reden genoeg voor Foubert IJs uit Sint-Niklaas om hun ijskarren van stal te halen in het Waasland. “Het is voor de eerste keer in onze geschiedenis dat we de karren in de winter laten rondrijden”, zegt medezaakvoerder Jan Foubert.

