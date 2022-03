ASSISEN. “Hij was erg fier op zijn gezin. Toen dat wegviel, stortte zijn wereld in”: experts die Dennis Peeters onderzochten, geven jury uitleg

Dennis Peeters (39) doodde zijn vrouw Barbara Ongena toen ze bij hem in Temse om de kinderen kwam. Het koppel stond op scheiden en er waren al langer spanningen tussen de twee. Peeters stak het lijk in een reiskoffer, bracht het naar haar appartement in Sint-Niklaas en stichtte daar brand. Was het een ruzie, die eindigde in een ongeval, zoals hij zegt? Of een tot in de puntjes voorbereide moord, zoals de aanklager en familie van Barbara denken? Lees meer in ons dossier ‘Assisen. Moord op Barbara Ongena’.